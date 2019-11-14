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Producție oprită
Flex & Float cu capete CloseCut
Utilizare fără fir 35 min/încărcare 8h
Lamele CloseCut sunt proiectate pentru precizie pentru a-ți oferi un bărbierit precis şi fiabil de fiecare dată. Lamele rezistente cu ascuţire automată nu se uzează pentru a asigura un bărbierit eficient şi rapid.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin
Vei beneficia de peste 35 de minute de bărbierit, care înseamnă aproximativ 14 bărbieriri după 8 ore de încărcare.
4.5
din 5
335
Recenzii
96%
recomandă acest produs
CĂLĂRAȘI
14/11/2019
România
Multumit
Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Loredana1994
25/09/2019
România
Un produs de calitate
Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Mihai07
21/05/2019
România
Inca o alegere inspirata
Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat