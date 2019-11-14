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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

HQ6906/16

4.5
| (335) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Perfect, chiar şi pe gât
Un bărbierit eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Flex & Float este combinat cu lamele CloseCut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Lame CloseCut

Perfect, chiar şi pe gât

  • Flex & Float cu capete CloseCut

  • Doar utilizare la priză

Lame CloseCut rezistente, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit precis

Lame CloseCut rezistente, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit precis

Lamele CloseCut sunt proiectate pentru precizie pentru a-ți oferi un bărbierit precis şi fiabil de fiecare dată. Lamele rezistente cu ascuţire automată nu se uzează pentru a asigura un bărbierit eficient şi rapid.

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin

Funcţionare cu fir pentru putere constantă

Funcţionare cu fir pentru putere constantă

Funcţionare cu fir pentru un bărbierit fiabil pe care te poţi baza oricând.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

335

Recenzii

96%

recomandă acest produs

14/11/2019

România

România

Multumit

Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

25/09/2019

România

România

Un produs de calitate

Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

21/05/2019

România

România

Inca o alegere inspirata

Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

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