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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
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  • Perfect, chiar şi pe gât

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

HQ6900/16

4.3
| (19) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Perfect, chiar şi pe gât
Un aparat de ras electric eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Reflex Action al acestui aparat de ras de la Philips este combinat cu tehnologia Super Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Lame CloseCut

Perfect, chiar şi pe gât

  • Flex & Float cu capete CloseCut

  • Doar utilizare la priză

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Capete de schimb

Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

19

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2

07/04/2014

Polska

Polska

Doskonała Golarka warta swojej ceny

Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze

Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.

Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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