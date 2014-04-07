Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Flex & Float cu capete CloseCut
Doar utilizare la priză
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.3
din 5
19
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Cuzi
07/04/2014
Polska
Doskonała Golarka warta swojej ceny
Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Borys666
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze
Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Janek1209
07/11/2013
Polska
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver