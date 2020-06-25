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Producție oprită
HQ6695/16
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.
Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de ras Philips mai aproape de piele pentru precizie de excepţie.
4.0
din 5
5
Recenzii
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Avantaje
cicha, skuteczna, wytrzymała
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Cumpărător verificat
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Avantaje
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek