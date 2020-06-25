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  • Un bărbierit eficient
  • Un bărbierit eficient
  • Un bărbierit eficient

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ6695/16

4
| (5) Recenzii
Un bărbierit eficient
HQ6695 este proiectat să ofere un bărbierit eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Reflex Action este combinat cu tehnologia Super Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Un bărbierit eficient

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.

Capete plutitoare individuale

Capete plutitoare individuale

Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de ras Philips mai aproape de piele pentru precizie de excepţie.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

5

Recenzii

4
1

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Avantaje

cicha, skuteczna, wytrzymała

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Avantaje

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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