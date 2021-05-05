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Producție oprită
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.
Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de ras Philips mai aproape de piele pentru precizie de excepţie.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Avantaje
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Dezavantaje
nevšiml jsem protože je dokonalý
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver