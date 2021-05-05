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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ6645/16

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Un bărbierit eficient
HQ6645 este proiectat să ofere un bărbierit eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Reflex Action este combinat cu tehnologia Super Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Un bărbierit eficient

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.

Capete plutitoare individuale

Capete plutitoare individuale

Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de ras Philips mai aproape de piele pentru precizie de excepţie.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Avantaje

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Dezavantaje

nevšiml jsem protože je dokonalý

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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