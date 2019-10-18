Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.
Aliniaţi lamele ascuţite ale aparatului dvs. de ras Philips mai aproape de piele pentru precizie de excepţie.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver