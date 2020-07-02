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  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
  • Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural

Producție oprită

Ondulator KeraShine

HP8607/00

4.9
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural
Îţi doreşti bucle care sunt uşor de aranjat şi au aspect natural, fără a-ţi deteriora sau usca părul? Noul ondulator KeraShine cu bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural dispune de un înveliş ceramic protector cu cheratină şi temperatură variabilă
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cu înveliş ceramic cu infuzie de cheratină

Coafează cu grijă, pentru bucle cu aspect natural

  • Care Edition

  • Bară de 25 mm

  • Temperatură 130 - 200 C

  • Înveliş ceramic cu cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină pentru o mai bună îngrijire a părului

Bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural

Bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural

Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un aspect modern buclat prin crearea unor bucle lejere, cu aspect natural, ce par a fi realizate fără efort.

Reostat şi 8 setări de temperatură

Reostatul cu 8 setări de temperatură (de la 130 la 200°C) îţi permite să alegi temperatura potrivită tipului tău de păr.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

02/07/2020

România

România

Cumpărător verificat

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine

09/05/2019

România

România

Excelent

Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

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