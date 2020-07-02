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Producție oprită
Care Edition
Bară de 25 mm
Temperatură 130 - 200 C
Înveliş ceramic cu cheratină
Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină pentru o mai bună îngrijire a părului
Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un aspect modern buclat prin crearea unor bucle lejere, cu aspect natural, ce par a fi realizate fără efort.
Reostatul cu 8 setări de temperatură (de la 130 la 200°C) îţi permite să alegi temperatura potrivită tipului tău de păr.
4.9
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Rox27
02/07/2020
România
Cumpărător verificat
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine
Danah
09/05/2019
România
Excelent
Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas