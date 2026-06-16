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Îngrijirea părului
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Essential Placă de păr
Producție oprită
Asistență
HP8321/00
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
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Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
Este normal ca placa de îndreptat părul Philips să facă un sfârâit?
Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat
Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept
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