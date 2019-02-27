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Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale plăcii de îndreptat părul Essential Care îți permit să obţii părul drept pe care ți-l dorești mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.
Înveliş ceramic din turmalină
Plăci lungi de 100 mm
Temperatură de coafare de 210 °C
Plăcile ceramice cu turmalină alunecă uşor prin păr pentru un aspect drept şi strălucitor.
Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului mai uşor şi în mai puţin timp.
Temperatura ridicată îţi permite să-ţi schimbi stilul părului pentru a obţine aspectul dorit.
5.0
din 5
20
Recenzii
100%
recomandă acest produs
GIM27
27/02/2019
România
Un produs bun la un preț foarte accesibil
Un produs de calitate,la in preț mic, ușor de folosit și de transportat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr
Georgiana
05/08/2018
România
Recomand cu mare drag
Recomand cu mare drag tuturor placa de par Philips este de calitate si nu Eu pe parul eu am primit o cadou acum 2 ani și sunt foarte multumit de ea nu asi putea inlocuio
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr
Szandi1234
23/08/2021
Magyarország
Nagyon jó termék
Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23