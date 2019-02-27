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  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut
  • Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut

Producție oprită

EssentialPlacă de păr

HP8321/00

5

| (20) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut

Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale plăcii de îndreptat părul Essential Care îți permit să obţii părul drept pe care ți-l dorești mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.

Vezi toate beneficiile

Păr drept şi strălucitor uşor de obţinut

  • Înveliş ceramic din turmalină

  • Plăci lungi de 100 mm

  • Temperatură de coafare de 210 °C

Plăci ceramice cu turmalină

Plăci ceramice cu turmalină

Plăcile ceramice cu turmalină alunecă uşor prin păr pentru un aspect drept şi strălucitor.

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului mai uşor şi în mai puţin timp.

Temperatură de coafare de 210 °C pentru coafare uşoară

Temperatură de coafare de 210 °C pentru coafare uşoară

Temperatura ridicată îţi permite să-ţi schimbi stilul părului pentru a obţine aspectul dorit.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

20

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/02/2019

România

România

Un produs bun la un preț foarte accesibil

Un produs de calitate,la in preț mic, ușor de folosit și de transportat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr

05/08/2018

România

România

Recomand cu mare drag

Recomand cu mare drag tuturor placa de par Philips este de calitate si nu Eu pe parul eu am primit o cadou acum 2 ani și sunt foarte multumit de ea nu asi putea inlocuio

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Placă de păr

23/08/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

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