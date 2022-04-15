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ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Producție oprită
Asistență
HP8238/00
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Paşaport eco - English (US)
Manual de utilizare
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Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat