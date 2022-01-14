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Producție oprită

ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

HP8238/00

4.9
| (355) Recenzii | 99% recomandă acest produs
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4.9

din 5

355

Recenzii

99%

recomandă acest produs

14/01/2022

România

România

Excelent

Usucă repede. Suflă mai tare decât vechiul Philips, dar nu arde părul.Aspect frumos, calitativ. Preț foarte bun pentru ce am primit. Recomand cu încredere.

Avantaje

Calitate de brand

Dezavantaje

Nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr

25/09/2019

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Lasa parul moale si stralucitor. Un produs foarte bun.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8233/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8233/00 Uscător de păr

04/06/2019

România

România

Calitate ireproșabilă

Ma bucur ca am avut ocazia să achiziționeze acest produs de îngrijire a părului. Este confortabil si rapid. Părul este protejat si tratat regeste.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr

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