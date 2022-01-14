Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
4.9
din 5
355
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Manu03
14/01/2022
România
Excelent
Usucă repede. Suflă mai tare decât vechiul Philips, dar nu arde părul.Aspect frumos, calitativ. Preț foarte bun pentru ce am primit. Recomand cu încredere.
Avantaje
Calitate de brand
Dezavantaje
Nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr
Oti12
25/09/2019
România
Cumpărător verificat
Foarte bun
Lasa parul moale si stralucitor. Un produs foarte bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8233/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8233/00 Uscător de păr
Aleahim
04/06/2019
România
Calitate ireproșabilă
Ma bucur ca am avut ocazia să achiziționeze acest produs de îngrijire a părului. Este confortabil si rapid. Părul este protejat si tratat regeste.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced BHD290/00 Uscător de păr