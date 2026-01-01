Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Intensificator unic de arome al aparatului de gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul delicios al plantelor aromatice şi al condimentelor, oferind şi mai multă savoare gătitului la aburi. Doar adaugă plantele aromatice şi condimentele tale preferate în intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de restul. Căldura aburului eliberează aromele delicate din plantele aromatice şi condimente, care infuzează alimentele cu arome apetisante.