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Informații de legalitate

  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur
  • Gustul pur al alimentelor preparate la abur

Producție oprită

Daily CollectionAparat de gătit la aburi

HD9125/00

Gustul pur al alimentelor preparate la abur
Aburul potrivit pentru fiecare fel de mâncare.
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Cu intensificator de arome

Gustul pur al alimentelor preparate la abur

  • 9 l, 900 W

  • Cronometru manual

  • Intensificator arome, bol supă/orez

  • Plastic, alb/bej

Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Intensificator unic de arome al aparatului de gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul delicios al plantelor aromatice şi al condimentelor, oferind şi mai multă savoare gătitului la aburi. Doar adaugă plantele aromatice şi condimentele tale preferate în intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de restul. Căldura aburului eliberează aromele delicate din plantele aromatice şi condimente, care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Prepararea sănătoasă la abur păstrează elementele nutritive în alimente

Prepararea sănătoasă la abur păstrează elementele nutritive în alimente

Cronometru cu setare pentru peşte, legume, orez şi multe altele

Cronometru cu setare pentru peşte, legume, orez şi multe altele

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