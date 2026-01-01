Spumă de lapte catifelată, la o singură atingere, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui

Acum este foarte simplu să prepari un cappuccino catifelat, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui. Acest sistem, denumit „cappuccinatore” de către specialiştii barista, va extrage laptele direct din cutie (sau vas), îl va transforma automat în spumă şi îl va elibera în ceaşcă la debit constant, fără a stropi blatul de lucru.