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  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
  • Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă

Producție oprită

3000 SeriesEspressor automat

HD8825/09

Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă

Prepară-ţi un espresso perfect, luând tot ce este mai bun din fiecare bob proaspăt de cafea mulţumită râşniţelor 100 % ceramice care nu supraîncălzesc boabele de cafea. Spuma de lapte se poate obţine printr-o atingere mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui.

Vezi toate beneficiile

Cu o râşniţă unică, 100% ceramică, pentru un gust perfect

Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă

  • 4 băuturi

  • Sistem automat de spumare a laptelui

  • Negru

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

Râşniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure şi de precise, astfel încât să poţi savura cafea aromată proaspătă pentru cel puţin 20.000 de ceşti.

Savurează 4 varietăţi de cafea uşor de obţinut

Savurează 4 varietăţi de cafea uşor de obţinut

Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjeşti după un espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de lapte, espresorul complet automat oferă un preparat perfect, obţinut rapid şi uşor.

Spumă de lapte catifelată, la o singură atingere, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui

Spumă de lapte catifelată, la o singură atingere, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui

Acum este foarte simplu să prepari un cappuccino catifelat, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui. Acest sistem, denumit „cappuccinatore” de către specialiştii barista, va extrage laptele direct din cutie (sau vas), îl va transforma automat în spumă şi îl va elibera în ceaşcă la debit constant, fără a stropi blatul de lucru.

Specificaţii tehnice

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