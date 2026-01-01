Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HD8825/09
Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
Prepară-ţi un espresso perfect, luând tot ce este mai bun din fiecare bob proaspăt de cafea mulţumită râşniţelor 100 % ceramice care nu supraîncălzesc boabele de cafea. Spuma de lapte se poate obţine printr-o atingere mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui.
4 băuturi
Sistem automat de spumare a laptelui
Negru
Râşniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure şi de precise, astfel încât să poţi savura cafea aromată proaspătă pentru cel puţin 20.000 de ceşti.
Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjeşti după un espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de lapte, espresorul complet automat oferă un preparat perfect, obţinut rapid şi uşor.
Acum este foarte simplu să prepari un cappuccino catifelat, mulţumită sistemului automat de spumare a laptelui. Acest sistem, denumit „cappuccinatore” de către specialiştii barista, va extrage laptele direct din cutie (sau vas), îl va transforma automat în spumă şi îl va elibera în ceaşcă la debit constant, fără a stropi blatul de lucru.
Recenzii