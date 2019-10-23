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  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place
  • Întoarce placa pentru a frige cum îţi place

Producție oprită

Daily CollectionGrătar de masă

HD6321/21

2.2
| (11) Recenzii
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Placă dublă pentru a crea varietate în felul tău. Suprafaţa netedă este ideală pentru prepararea mâncărurilor cum ar fi legume, peşte şi creveţi; suprafaţa striată este perfectă pentru prepararea mâncărurilor din carne cum ar fi fripturi, hamburgeri sau cârnaţi, cu acele dungi irezistibile de grătar.
Vezi toate beneficiile

Duo Plate: suprafeţe netede şi striate

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  • 1500 W

  • Placă dublă: Placă striată/netedă

Placă dublă pentru a alege un grătar neted sau striat

Placă dublă pentru a alege un grătar neted sau striat

Placa dublă este reversibilă şi îţi permite să găteşti pe o suprafaţă netedă sau striată, aşa încât te poţi bucura de mâncare exact în modul în care doreşti. Placa netedă este potrivită pentru gătirea bucăţilor mici de mâncare. Suprafaţa striată creează efectul irezistibil de grătar cu flacără al bucăţilor tale de carne.

Placă anti-aderentă pentru a găti fără ulei

Placă anti-aderentă pentru a găti fără ulei

Suprafeţele neaderente îţi permit să găteşti fără a adăuga ulei, aşa încât vei gusta doar aroma mâncării

Tavă de grăsime integrată pentru a colecta grăsimea în exces

Tavă de grăsime integrată pentru a colecta grăsimea în exces

Excesul de grăsime este scurs în tava pentru grăsime lavabilă în maşina de spălat vase.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.2

din 5

11

Recenzii

3

23/10/2019

България

България

Cumpărător verificat

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Avantaje

работи с на батерия и с кабел

Dezavantaje

засега няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD6321/20 Table grill

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill

20/06/2016

България

България

Cumpărător verificat

Продукта е практичен.

Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill

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