Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HD6321/21
1500 W
Placă dublă: Placă striată/netedă
Placa dublă este reversibilă şi îţi permite să găteşti pe o suprafaţă netedă sau striată, aşa încât te poţi bucura de mâncare exact în modul în care doreşti. Placa netedă este potrivită pentru gătirea bucăţilor mici de mâncare. Suprafaţa striată creează efectul irezistibil de grătar cu flacără al bucăţilor tale de carne.
Suprafeţele neaderente îţi permit să găteşti fără a adăuga ulei, aşa încât vei gusta doar aroma mâncării
Excesul de grăsime este scurs în tava pentru grăsime lavabilă în maşina de spălat vase.
2.2
din 5
11
Recenzii
ANNIKON
23/10/2019
България
Cumpărător verificat
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Avantaje
работи с на батерия и с кабел
Dezavantaje
засега няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD6321/20 Table grill
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill
atev70
20/06/2016
България
Cumpărător verificat
Продукта е практичен.
Практичен продукт. Лесен за почистване. Улуснява с двете различни страни на плочата. Харесва ми и фабричният наклон за оттичане на мазнината. Конкретно при мен се получи проблем с плочата, тъй като се промени симетрията и няма правилна форма и не ляга плътно на мястото си. Получи се измятане.
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD6323/20 Table grill