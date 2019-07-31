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Producție oprită
Exact aşa cum îţi place
Acest prăjitor de pâine Philips HD2686/90 vă permite să preparaţi exact tipul de pâine prăjită pe care îl doriţi, datorită fantelor foarte lungi şi foarte largi. Cele opt setări digitale pentru rumenire vă oferă un control deplin pentru a obţine pâine prăjită exact aşa cum o doriţi.
2 fante
electronic, cu 3 funcţii
Negru
Fantă extralungă
Fante extra-lungi pentru a fi potrivite pentru toate felurile de pâine.
Fante foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine.
Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri.
4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
laura54
31/07/2019
România
excelent
Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Radziecki
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster