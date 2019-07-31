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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Producție oprită

Pure Essentials CollectionPrăjitor de pâine

HD2686/90

4.9

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Exact aşa cum îţi place

Acest prăjitor de pâine Philips HD2686/90 vă permite să preparaţi exact tipul de pâine prăjită pe care îl doriţi, datorită fantelor foarte lungi şi foarte largi. Cele opt setări digitale pentru rumenire vă oferă un control deplin pentru a obţine pâine prăjită exact aşa cum o doriţi.

Vezi toate beneficiile

Prăjitor de pâine pentru diferite tipuri de pâine

Exact aşa cum îţi place

  • 2 fante

  • electronic, cu 3 funcţii

  • Negru

  • Fantă extralungă

Fante extra-lungi pentru a fi potrivite pentru toate felurile de pâine

Fante extra-lungi pentru a fi potrivite pentru toate felurile de pâine.

Fantă(e) foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine

Fante foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine.

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

31/07/2019

România

România

excelent

Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

19/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

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