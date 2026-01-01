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Producție oprită
HD2623/55
Savuraţi împreună pâine prăjită excelentă
Prăjitor de pâine cu fante late și funcție de lățime variabilă care permite rumenirea uniformă a feliei de pâine, groasă sau subțire. Are grătar de încălzire integrat și tăviță de firimituri detașabilă. Se poate folosi în siguranță grație peretelui exterior rece, funcției de ridicare înaltă și butonului pentru anulare.
2 fante
3 funcţii
Alb portocaliu
Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.
Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate cu uşurinţă bucăţile mici de pâine.
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