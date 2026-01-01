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Producție oprită

Prăjitor de pâine

HD2623/55

Savuraţi împreună pâine prăjită excelentă

Prăjitor de pâine cu fante late și funcție de lățime variabilă care permite rumenirea uniformă a feliei de pâine, groasă sau subțire. Are grătar de încălzire integrat și tăviță de firimituri detașabilă. Se poate folosi în siguranță grație peretelui exterior rece, funcției de ridicare înaltă și butonului pentru anulare.

Vezi toate beneficiile

Groasă sau subţire, felia de pâine este întotdeauna bine rumenită

Savuraţi împreună pâine prăjită excelentă

  • 2 fante

  • 3 funcţii

  • Alb portocaliu

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate cu uşurinţă bucăţile mici de pâine.

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Specificaţii tehnice

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