Savuraţi împreună pâine prăjită excelentă

Prăjitor de pâine cu fante late și funcție de lățime variabilă care permite rumenirea uniformă a feliei de pâine, groasă sau subțire. Are grătar de încălzire integrat și tăviță de firimituri detașabilă. Se poate folosi în siguranță grație peretelui exterior rece, funcției de ridicare înaltă și butonului pentru anulare.