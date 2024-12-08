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Producție oprită
8 setări
Design compact
Grilaj de încălzire integrat
Cele 8 setări îţi permit să prăjeşti diferite tipuri de pâine fără riscul de a o arde. Reglează setările de rumenire în funcţie de preferinţe şi obţine pâinea prăjită dorită.
2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni. Pâinea este menţinută în centru pentru rezultate de rumenire uniforme pe ambele părţi graţie funcţiei de centrare automată.
Grilaj integrat pentru încălzirea uşoară a chiflelor, a produselor de patiserie şi a chiflelor preferate.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Avantaje
Притопляне на хляб
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Колекция Daily HD2517/90 Тостер