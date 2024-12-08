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  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi

Producție oprită

Daily CollectionPrăjitor de pâine

HD2516/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
Acest prăjitor compact dispune de 8 setări şi 2 fante mari variabile, care asigură rezultate de prăjire uniforme indiferent de tipul de pâine. Grilajul integrat pentru chifle îţi permite să încălzeşti chiflele, produsele de patiserie şi rulourile preferate.
Vezi toate beneficiile

Cu 8 setări şi grilaj integrat pentru încălzirea chiflelor

Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi

  • 8 setări

  • Design compact

  • Grilaj de încălzire integrat

8 setări de rumenire pentru preferinţe individuale

8 setări de rumenire pentru preferinţe individuale

Cele 8 setări îţi permit să prăjeşti diferite tipuri de pâine fără riscul de a o arde. Reglează setările de rumenire în funcţie de preferinţe şi obţine pâinea prăjită dorită.

2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni

2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni

2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni. Pâinea este menţinută în centru pentru rezultate de rumenire uniforme pe ambele părţi graţie funcţiei de centrare automată.

Grilaj integrat pentru încălzirea cornurilor, a produselor de patiserie sau a chiflelor

Grilaj integrat pentru încălzirea uşoară a chiflelor, a produselor de patiserie şi a chiflelor preferate.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Avantaje

Притопляне на хляб

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Колекция Daily HD2517/90 Тостер

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