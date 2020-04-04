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Producție oprită
HD2415/80
900 W
Pentru toate tipurile de sandvișuri, grație plăcilor mari
Rezultate rapide și delicioase grație puterii de 900 W
2.3
din 5
3
Recenzii
Kolarik
04/04/2020
Česká republika
Chybějící podstatné náhradní díly
S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.
Avantaje
Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.
Dezavantaje
Absence náhradních dílů.
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač
eMeM
24/01/2015
Česká republika
Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?
Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač
GeorgMatches
26/08/2013
Česká republika
Výrobek je po krátké době na vyhození.
Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač
Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač