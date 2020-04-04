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Producție oprită

Aparat pentru sandvişuri

HD2415/80

2.3
| (3) Recenzii
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Preparaţi-vă sandvișurile aşa cum doriți. Puneți orice sandviș vă place între plăcile mari și selectați intervalul de timp preferat. Plăcile fără lipire, detașabile, care se pot spăla în mașina de spălat vase, ușurează curățarea mai mult ca niciodată.
Vezi toate beneficiile

Setați temporizatorul pentru sandvișuri delicioase

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  • 900 W

Pentru toate tipurile de sandvișuri, grație plăcilor mari

Pentru toate tipurile de sandvișuri, grație plăcilor mari

Rezultate rapide și delicioase grație puterii de 900 W

Rezultate rapide și delicioase grație puterii de 900 W

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2.3

din 5

3

Recenzii

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Avantaje

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Dezavantaje

Absence náhradních dílů.

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

Acest review a fost făcut pentru HD2415/80 Sendvičovač

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