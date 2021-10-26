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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Producție oprită

Azur Performer PlusFier de călcat cu abur

GC4520/30

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent

Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa cu uşurinţa de utilizare. Combinând funcţia de detartrare QuickCalc Release cu talpa de 5 stele T-ionicGlide şi cu funcţia de oprire automată de siguranţă, acesta oferă rezultate optime de călcare cu cea mai mare uşurinţă.

Vezi toate beneficiile

Talpa cu cea mai bună alunecare produsă de noi până acum

Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent

  • Abur 50 g/min.; jet de abur 190 g

  • Talpă T-ionicGlide

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • 2600 Waţi

2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţă puternică

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de până la 190 g

Jet de abur de până la 190 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Пока что лучший утюг!

Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна

Avantaje

постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий

Dezavantaje

нет

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Data utilizării 2019-10-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Data utilizării 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Цена соответствует качеству

Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.

Avantaje

не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Data utilizării 2019-07-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Data utilizării 2019-07-28

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