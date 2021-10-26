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Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent
Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa cu uşurinţa de utilizare. Combinând funcţia de detartrare QuickCalc Release cu talpa de 5 stele T-ionicGlide şi cu funcţia de oprire automată de siguranţă, acesta oferă rezultate optime de călcare cu cea mai mare uşurinţă.
Abur 50 g/min.; jet de abur 190 g
Talpă T-ionicGlide
Oprire automată + sistem anticalcar
2600 Waţi
2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţă puternică
Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Avantaje
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Dezavantaje
нет
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Data utilizării 2019-10-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Data utilizării 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Avantaje
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Data utilizării 2019-07-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Data utilizării 2019-07-28