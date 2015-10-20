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Putere şi precizie
Pentru a călca mai uşor şi mai fin, îţi doreşti cea mai bună combinaţie de alunecare lină şi jet puternic de abur. Acest fier de călcat cu talpă SteamGlide îţi oferă tot ce este mai bun din ambele caracteristici!
Abur 40 g/min.; jet de abur 150 g
Talpă SteamGlide Plus
2400 Waţi
Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.
2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Jetul de abur de 150 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
mijo107
20/10/2015
Polska
Fajny produkt
Na to żelazko namówiła mnie pani w sklepie i nie żałuję. To żelazko jest najlepsze jakim do tej pory prasowałam. Ma bardzo duży wyrzut pary 40g/min. do tego jeszcze ma mnóstwo otworów na stopie żelazka, która gładko sunie po ubraniach to daje świetne rezultaty w prasowaniu. Po za tym stopa żelazka jest zaokrąglona z tyłu co daje nam to że nie gniecie ubrań gdy żelazko przesuwamy z góry na dół. Temperaturę ustawiamy pokrętłem co też nie sprawia problemu. Także polecam bardzo
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4411/32 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4411/32 Żelazko parowe