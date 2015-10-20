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Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Producție oprită

AzurFier de călcat cu abur

GC4411/32

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Putere şi precizie

Pentru a călca mai uşor şi mai fin, îţi doreşti cea mai bună combinaţie de alunecare lină şi jet puternic de abur. Acest fier de călcat cu talpă SteamGlide îţi oferă tot ce este mai bun din ambele caracteristici!

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Super jet de abur, super alunecare

Putere şi precizie

  • Abur 40 g/min.; jet de abur 150 g

  • Talpă SteamGlide Plus

  • 2400 Waţi

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.

Jet de abur de 150 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de 150 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de 150 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Fajny produkt

Na to żelazko namówiła mnie pani w sklepie i nie żałuję. To żelazko jest najlepsze jakim do tej pory prasowałam. Ma bardzo duży wyrzut pary 40g/min. do tego jeszcze ma mnóstwo otworów na stopie żelazka, która gładko sunie po ubraniach to daje świetne rezultaty w prasowaniu. Po za tym stopa żelazka jest zaokrąglona z tyłu co daje nam to że nie gniecie ubrań gdy żelazko przesuwamy z góry na dół. Temperaturę ustawiamy pokrętłem co też nie sprawia problemu. Także polecam bardzo

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4411/32 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4411/32 Żelazko parowe

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