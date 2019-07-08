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Producție oprită
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Duza unică pentru abur combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante speciale pentru abur pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone astfel încât să obţii rezultate uluitoare.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC4340/02 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC4340/02 Парова праска