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  • Putere şi precizie
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  • Putere şi precizie

Producție oprită

Fier de călcat cu abur

GC4340

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Putere şi precizie
Fier de călcat cu abur cu vârf unic pentru a pătrunde aburul în fiecare detaliu. Debit continuu de abur foarte ridicat (40 g), jet foarte puternic de abur concentrat (100 g), fante alungite pentru abur şi caracteristici speciale de siguranţă.
Vezi toate beneficiile

Vârf unic de eliberare a aburului

Putere şi precizie

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Vârful unic îţi permite să calci cele mai greu accesibile zone

Duza unică pentru abur combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante speciale pentru abur pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone astfel încât să obţii rezultate uluitoare.

Talpă Careeza pentru alunecare excepţională pe toate materialele

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/07/2019

Україна

Україна

Хороший и удобный утюг

Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC4340/02 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC4340/02 Парова праска

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