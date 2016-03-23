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Producție oprită
Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului tău de călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi funcţia anticalcar uşor de utilizat.
Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.
Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină partea din faţă deosebit de ascuţită a tălpii cu fante pentru abur alungite special în vârf pentru a ajunge în cele mai mici şi mai greu accesibile zone, astfel încât obţii cele mai bune rezultate.
Premii
4.3
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Парова праска
Data utilizării 2020-06-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Парова праска
Data utilizării 2020-06-21