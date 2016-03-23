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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Producție oprită

GC3760/02

GC3760/02

4.3

| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs

1 premiu

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Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului tău de călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi funcţia anticalcar uşor de utilizat.

Mâner moale pentru comoditate de durată în timpul călcării

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină partea din faţă deosebit de ascuţită a tălpii cu fante pentru abur alungite special în vârf pentru a ajunge în cele mai mici şi mai greu accesibile zone, astfel încât obţii cele mai bune rezultate.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.3

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Парова праска

Data utilizării 2020-06-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EcoCare GC3760/02 Парова праска

Data utilizării 2020-06-21

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