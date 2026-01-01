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Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Producție oprită

GC3740/02

GC3740/02

1 premiu

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Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului tău de călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi funcţia anticalcar uşor de utilizat.

Mâner moale pentru comoditate de durată în timpul călcării

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină partea din faţă deosebit de ascuţită a tălpii cu fante pentru abur alungite special în vârf pentru a ajunge în cele mai mici şi mai greu accesibile zone, astfel încât obţii cele mai bune rezultate.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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