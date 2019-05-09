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Producție oprită
Construit pentru putere în timpul călcatului
Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!
Abur 40 g/min.; jet de abur 130 g
Talpă SteamGlide
Oprire automată + sistem anticalcar
2400 Waţi
2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.
Premii
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Flori91
09/05/2019
România
Superrr
Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
DANAP
07/05/2019
România
super tare
De cand l-am folosit prima data am fost foarte incantata. Nu mai sunt nevoita sa-mi duc camasile la calcat. aveam unele care practic nu se calcau.Il recomand, e sigur si isi face treaba.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Matemistrz
02/02/2017
Polska
Dobre żelazko
Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe