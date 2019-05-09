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Producție oprită

PowerLifeFier de călcat cu abur

GC2965/86

4.7

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Construit pentru putere în timpul călcatului

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!

Vezi toate beneficiile

Cu oprire electronică de siguranţă

Construit pentru putere în timpul călcatului

  • Abur 40 g/min.; jet de abur 130 g

  • Talpă SteamGlide

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • 2400 Waţi

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de 130 g pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de 130 g pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/05/2019

România

România

Superrr

Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

07/05/2019

România

România

super tare

De cand l-am folosit prima data am fost foarte incantata. Nu mai sunt nevoita sa-mi duc camasile la calcat. aveam unele care practic nu se calcau.Il recomand, e sigur si isi face treaba.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

02/02/2017

Polska

Polska

Dobre żelazko

Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

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