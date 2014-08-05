Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Construit pentru a funcţiona zi după zi
Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!
Abur 40 g/min.; jet de abur 130 g
Talpă SteamGlide
Oprire automată + sistem anticalcar
2400 Waţi
2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.
Premii
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Avantaje
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Dezavantaje
Минусов нет.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data utilizării 2019-07-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data utilizării 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data utilizării 2019-06-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data utilizării 2019-06-29