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Producție oprită

PowerLifeFier de călcat cu abur

GC2960/56

5

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Construit pentru a funcţiona zi după zi

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!

Vezi toate beneficiile

Cu talpă SteamGlide

Construit pentru a funcţiona zi după zi

  • Abur 40 g/min.; jet de abur 130 g

  • Talpă SteamGlide

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • 2400 Waţi

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de 130 g pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de 130 g pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Avantaje

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Dezavantaje

Минусов нет.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data utilizării 2019-07-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data utilizării 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data utilizării 2019-06-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data utilizării 2019-06-29

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