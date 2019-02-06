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Producție oprită
Construit pentru a funcţiona zi după zi
Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!
Abur 35 g/min.; jet de abur 120 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2300 Waţi
Acest fier de călcat se încălzeşte rapid şi rămâne la temperatură constantă pe parcursul călcării, uşurând netezirea cutelor.
Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur de 120 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
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Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička