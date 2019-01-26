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Producție oprită
Construit pentru a funcţiona zi după zi
Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic îţi oferă o fiabilitate durabilă!
Abur 35 g/min.; jet de abur 110 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2200 Waţi
Acest fier de călcat se încălzeşte rapid şi rămâne la temperatură constantă pe parcursul călcării, uşurând netezirea cutelor.
Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur de 110 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2920/70 Парова праска
Data utilizării 2018-08-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2920/70 Парова праска
Data utilizării 2018-08-25