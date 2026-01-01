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Producție oprită
GC185/86
1,5 kg
1200 W
Lungime cablu 1,7 m
Talpă antiaderentă
Greutatea suplimentară a fierului de călcat contribuie la obţinerea unor rezultate eficiente de călcare, chiar şi pe hainele greu de călcat.
Talpa fierului de călcat Philips este acoperită cu un strat special antiaderent pentru alunecare uşoară pe toate articolele care pot fi călcate.
Crestătura pentru nasturi permite călcarea rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor.
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