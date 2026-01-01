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Producție oprită
GC122/37
Talpă antiaderentă
350 W
Lungime cablu 1,6 m
Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este acoperită cu un strat special care nu se lipeşte, pentru alunecare uşoară pe toate materialele.
Vârful subţire al tălpii permite accesul uşor în cele mai dificile zone, cum ar fi între nasturi, atunci când faceţi pliuri şi în colţuri.
Crestătura pentru nasturi permite călcarea rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor.
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