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  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată
  • Uşor de utilizat şi de lungă durată

Producție oprită

DivaFier de călcat uscat

GC122/37

1 premiu

Uşor de utilizat şi de lungă durată
Diva este noul fier Philips pentru călcare uscată cu talpă cu vârf subțire, care ajunge uşor în cele mai dificile locuri. Mânerul confortabil cu textură şi controlul mare şi uşor al temperaturii fac fierul de călcat uşor de utilizat.
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Uşor de utilizat şi de lungă durată

  • Talpă antiaderentă

  • 350 W

  • Lungime cablu 1,6 m

Acoperire talpă împotriva lipirii

Acoperire talpă împotriva lipirii

Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este acoperită cu un strat special care nu se lipeşte, pentru alunecare uşoară pe toate materialele.

Talpa cu vârf subţire ajunge uşor în zonele dificile

Talpa cu vârf subţire ajunge uşor în zonele dificile

Vârful subţire al tălpii permite accesul uşor în cele mai dificile zone, cum ar fi între nasturi, atunci când faceţi pliuri şi în colţuri.

Crestătura pentru nasturi permite călcarea rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor

Crestătura pentru nasturi permite călcarea rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor

Crestătura pentru nasturi permite călcarea rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor.

Specificaţii tehnice

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Premii

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