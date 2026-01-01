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Informații de legalitate

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  • Performanţă completă
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Producție oprită

PerformerAspirator cu sac

FC9177/91

Performanţă completă
Philips Performer oferă cele mai înalte niveluri de aspirare a prafului* pe toate podelele, datorită motorului de înaltă eficienţă şi capului de aspirare unic TriActive+. Produsul este echipat cu un filtru HEPA13 şi un sistem de îndepărtare uşoară a sacului de praf.
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Consum de energie redus

Performanţă completă

  • 1500 W

  • Cap de aspirare TriActive+

  • Pentru parchet, Antialergic

  • Telecomandă

Performanţă clasa A pe suprafeţe dure

Performanţă clasa A pe suprafeţe dure

Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de performanţă de curăţare pe suprafeţe dure. Praful este 100 % aspirat!

Motor eficient energetic pentru rezultate puternice

Motor eficient energetic pentru rezultate puternice

Motorul eficient energetic a fost perfecţionat, pentru a folosi mai puţină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.

Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari şi fine de praf

Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari şi fine de praf

Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) Desprinde uşor fibrele covorului datorită designului special al tălpii pentru a îndepărta praful în profunzime. 2) Aspiră particulele mari prin deschizătura din partea din faţă a tălpii. 3) Adună praful şi murdăria din dreptul mobilei şi pereţilor cu ajutorul celor două perii laterale.

Specificaţii tehnice

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