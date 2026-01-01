Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
FC9177/91
1500 W
Cap de aspirare TriActive+
Pentru parchet, Antialergic
Telecomandă
Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de performanţă de curăţare pe suprafeţe dure. Praful este 100 % aspirat!
Motorul eficient energetic a fost perfecţionat, pentru a folosi mai puţină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.
Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) Desprinde uşor fibrele covorului datorită designului special al tălpii pentru a îndepărta praful în profunzime. 2) Aspiră particulele mari prin deschizătura din partea din faţă a tălpii. 3) Adună praful şi murdăria din dreptul mobilei şi pereţilor cu ajutorul celor două perii laterale.
Recenzii