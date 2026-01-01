Performanţă completă

Philips Performer oferă cele mai înalte niveluri de aspirare a prafului* pe toate podelele, datorită motorului de înaltă eficienţă şi capului de aspirare unic TriActive+. Produsul este echipat cu un filtru HEPA13 şi un sistem de îndepărtare uşoară a sacului de praf.