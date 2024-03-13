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Informații de legalitate
Performer Active Aspirator cu sac
Producție oprită
Asistență
FC8593/91
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User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Toate (5)
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
De unde ştiu că sacul de praf din aspiratorul meu Philips este plin?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al aspiratorului meu Philips?
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Cap de aspirare TriActive
Cap de aspirare pentru pardoseli dure
Furtun + mâner de bază
Tub telescopic
Cap de aspirare pentru spaţii înguste
Filtru de evacuare
Suport pentru sacul de praf
Clemă pentru tub
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Aspiratorul meu Philips arată că sacul de praf este plin atunci când nu este
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips