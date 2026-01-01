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Producție oprită
FC8593/91
Tehnologie AirflowMax
Cap de aspirare TriActive
Filtru anti-alergeni
Păr de animale
Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.
Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.
Acest aspirator este certificat ca fiind antialergic de către Fundaţia europeană de cercetare a alergiilor (European Centre for Allergy Research Foundation). Aerul evacuat este purificat până la 99,9% pentru alergenii care provin de la: firele de păr de pisică şi de câine, acarieni sau polen, pentru a asigura un mediu fără alergii la domiciliu.
Premii
Recenzii
Puterea de aspirare a Philips Perfromer Active, în comparaţie cu puterea de aspirare a Philips Powerlife FC8322/09, potrivit testelor în conformitate cu IEC 60312-1:2011