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Informații de legalitate

  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
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  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
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  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
  • Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.

Producție oprită

Performer ActiveAspirator cu sac

FC8593/91

1 premiu

Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
Motorul de 1500 W generează o putere mare de aspirare, pentru rezultate excelente de curăţare.
Vezi toate beneficiile

Curăţare igienică cu tehnologia AirflowMax

Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.

  • Tehnologie AirflowMax

  • Cap de aspirare TriActive

  • Filtru anti-alergeni

  • Păr de animale

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

Acest aspirator este certificat ca fiind antialergic de către Fundaţia europeană de cercetare a alergiilor (European Centre for Allergy Research Foundation). Aerul evacuat este purificat până la 99,9% pentru alergenii care provin de la: firele de păr de pisică şi de câine, acarieni sau polen, pentru a asigura un mediu fără alergii la domiciliu.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Referințe

  1. Puterea de aspirare a Philips Perfromer Active, în comparaţie cu puterea de aspirare a Philips Powerlife FC8322/09, potrivit testelor în conformitate cu IEC 60312-1:2011