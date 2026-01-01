Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.