-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Toate seriile
s-bag Saci pentru aspirator
Producție oprită
Asistență
FC8022/03
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
s-bag® este sacul de praf universal pentru toate aspiratoarele Philips şi Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) cu sac. Când cumperi saci de schimb, caută sigla s-bag®. Utilizarea de saci neoriginali poate deteriora aspiratorul.