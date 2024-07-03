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s-bag Saci pentru aspirator

Producție oprită

Asistență

s-bagSaci pentru aspirator

FC8022/03

s-bag Saci pentru aspirator

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

s-bag® este sacul de praf universal pentru toate aspiratoarele Philips şi Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) cu sac. Când cumperi saci de schimb, caută sigla s-bag®. Utilizarea de saci neoriginali poate deteriora aspiratorul.

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  • 3 July 2024