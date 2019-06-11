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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume

Producție oprită

s-bagSaci pentru aspirator

FC8022/03

5
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
s-bag® este sacul de praf universal pentru toate aspiratoarele Philips şi Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) cu sac. Când cumperi saci de schimb, caută sigla s-bag®. Utilizarea de saci neoriginali poate deteriora aspiratorul.
Vezi toate beneficiile

Performanţe mai îndelungate, filtrare mai bună

Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume

  • 4 x saci de praf

Un standard universal pentru o alegere simplă

Un standard universal pentru o alegere simplă

Sacul original Philips s-bag® poate fi utilizat pentru toate aspiratoarele cu sac produse de Philips şi Grupul Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Uită de grija căutării interminabile a unui sac de praf şi caută doar sigla s-bag®.

Antialergic, ideal pentru persoanele care suferă de astm şi alergii

Antialergic, ideal pentru persoanele care suferă de astm şi alergii

Sacul s-bag® antialergic realizează o filtrare foarte bună, pentru a captura polenul, particulele de praf, acarienii şi alergenii provenind de la acarieni sau de la părul de pisică şi având dimensiuni chiar şi de 1 micron. Acest nivel de filtrare reduce semnificativ expunerea la alergeni a membrilor familiei şi este benefic pentru persoanele care suferă de astm sau de alergii.

Sigiliul calităţii ECARF pentru rezultate de încredere

Sigiliul calităţii ECARF pentru rezultate de încredere

Sacul Philips s-bag® antialergic a fost premiat cu sigiliul ECARF al calităţii. Acest sigiliu atestă nivelul ridicat de filtrare oferit de acest sac de aspirator. Sigiliul ECARF al calităţii a fost creat pentru a ajuta pacienţii alergici să îşi poată alege produse şi servicii adecvate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/06/2019

România

România

Excelenți!

Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

09/05/2019

România

România

Recomand acest produs

Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

25/09/2018

România

România

Saci de calitate

Saci pt aspirator de calitate exceptionala. Usor de montat si de scos .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

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