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Producție oprită
4 x saci de praf
Sacul original Philips s-bag® poate fi utilizat pentru toate aspiratoarele cu sac produse de Philips şi Grupul Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Uită de grija căutării interminabile a unui sac de praf şi caută doar sigla s-bag®.
Sacul s-bag® antialergic realizează o filtrare foarte bună, pentru a captura polenul, particulele de praf, acarienii şi alergenii provenind de la acarieni sau de la părul de pisică şi având dimensiuni chiar şi de 1 micron. Acest nivel de filtrare reduce semnificativ expunerea la alergeni a membrilor familiei şi este benefic pentru persoanele care suferă de astm sau de alergii.
Sacul Philips s-bag® antialergic a fost premiat cu sigiliul ECARF al calităţii. Acest sigiliu atestă nivelul ridicat de filtrare oferit de acest sac de aspirator. Sigiliul ECARF al calităţii a fost creat pentru a ajuta pacienţii alergici să îşi poată alege produse şi servicii adecvate.
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
CristyB
25/09/2018
România
Saci de calitate
Saci pt aspirator de calitate exceptionala. Usor de montat si de scos .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04