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CP9278
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Vrei să ai mereu la îndemână în timp ce aspiri accesoriile aspiratorului, precum capete de aspirare mici? Acest suport de accesorii util îţi ţine toate instrumentele de aspirat la un loc. Poate fi ataşat cu uşurinţă la tubul aspiratorului.