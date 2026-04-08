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Recipient pentru lapte

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Recipient pentru lapte

CP9008

Recipient pentru lapte

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Manuale şi documentaţie

Carafă de utilizat cu espresorul tău. Materialul transparent permite verificarea uşoară a nivelului laptelui. Comandă un vas suplimentar aici – când unul trebuie curăţat, îl poţi folosi pe celălalt!

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  • 8 April 2026

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