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Recipient pentru lapte
Asistență
CP9008
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Carafă de utilizat cu espresorul tău. Materialul transparent permite verificarea uşoară a nivelului laptelui. Comandă un vas suplimentar aici – când unul trebuie curăţat, îl poţi folosi pe celălalt!
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