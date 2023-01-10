Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
CP2072/01
Parte a aparatului de ras pentru femei
Acest capac protejează elementul de radere al aparatului tău de îndepărtare a părului facial, chiar şi în călătorii.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Piese înlocuibile
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.