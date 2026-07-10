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  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.
  • Piele netedă. Încredere deplină.

Producție oprită

Beauty Set Seria 9000Set de îngrijire cu epilator

BRE770/92

4.6
| (733) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Piele netedă. Încredere deplină.
Setul de îngrijire Philips seria 9000 este o soluţie completă pentru piele catifelată din cap până în picioare. Printre cele şase accesorii este cel pentru îndepărtarea părului facial şi alte accesorii versatile. Un răsfăţ pentru piele, faţă, corp şi picioare.
Vezi toate beneficiile

Îngrijirea pielii. Îndepărtarea părului facial şi corporal. Pedichiură

Piele netedă. Încredere deplină.

  • +6 accesorii de epilare, exfoliere și pedichiură

  • Utilizare fără fir, umedă și uscată

  • Pentru față și corp (picioare, axilă, bikini)

  • 32 pensete ceramice hipoelergenice - 0,5 mm

  • Cu Opti-light și pouch

Menţine pielea catifelată săptămâni întregi cu epilatorul nostru

Menţine pielea catifelată săptămâni întregi cu epilatorul nostru

Tehnologia cu acţiune dublă sincronizează pensetele ceramice lungi în acţiuni continue pentru a prinde ferm şi a îndepărta firele de păr chiar şi de 0,5 mm. Capul de epilare lat cu pensete cu 50% mai lungi îndepărtează mai mult păr dintr-o singură mişcare*. Pregăteşte-te pentru piele fină.

Cel mai rapid epilator al nostru

Cel mai rapid epilator al nostru

De asemenea, pensetele noastre se rotesc mai repede pe minut decât Braun Silk-épil 9.

32 pensete ceramice hipoalergenice, pentru un tratament delicat

32 pensete ceramice hipoalergenice, pentru un tratament delicat

32 pensete ceramice din material hipoalergenic pentru un tratament confortabil. Acestea alunecă uşor pe piele, cu mai puţină frecare şi mai mult contact cu pielea*. Se simte minunat pe piele, spun 91% dintre femei.

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Recenzii

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4.6

din 5

733

Recenzii

91%

recomandă acest produs

10/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Epilator Philips 8000/730

Epilatorul este superb,nu dă nici cea mai mică senzație de durere.Smulge si cel mai mic fir de păr.

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Date of Use 2026-06-24

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Date of Use 2026-06-24

20/10/2025

România

România

Recomand

Toate capetele funcționează foarte bine. Puterea este bună, bateria ține mult.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

20/09/2025

România

România

Cumpărător verificat

Epilator Philips 735/00

Un epilator foarte bun,foarte multe accesorii pe care nu le-am folosit inca,

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat

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Referințe

  1. Vs. Philips Satinelle Advanced şi Satinelle Prestige

  2. CLT Germania N=153, 2019

  3. HUT US, 141 respondenţi, 2022