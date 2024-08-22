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Tavă de scurgere

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Tavă de scurgere

CP1138

Tavă de scurgere

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Această tavă de scurgere colectează apa reziduală de la dispozitivul tău. Este uşor de îndepărtat şi curăţat. Compatibilă cu PHILIPS3000 şi PHILIPS 4000

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  • 22 August 2024

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