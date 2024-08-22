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Tavă de scurgere
Producție oprită
Asistență
CP1138
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Această tavă de scurgere colectează apa reziduală de la dispozitivul tău. Este uşor de îndepărtat şi curăţat. Compatibilă cu PHILIPS3000 şi PHILIPS 4000
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