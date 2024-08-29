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Duză de scurgere pentru apă
Producție oprită
Asistență
CP0227
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Această duză de scurgere detaşabilă pentru apă distribuie apă fierbinte. Este compatibilă cu Incanto şi Picobaristo (seria SM) şi seria Philips5000.
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