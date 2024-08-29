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Cafea
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Capac pentru carafa de lapte
Producție oprită
Asistență
CP0156
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Piesă superioară înlocuibilă a carafei de lapte. Compatibilă cu seria Philips 4000, seria Incanto, seria GranBaristo, seria PicoBaristo, seria EP şi seria Philips 5000.
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