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Capac pentru carafa de lapte

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Capac pentru carafa de lapte

CP0156

Capac pentru carafa de lapte

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Piesă superioară înlocuibilă a carafei de lapte. Compatibilă cu seria Philips 4000, seria Incanto, seria GranBaristo, seria PicoBaristo, seria EP şi seria Philips 5000.

  • PDF fişier
  • 29 August 2024

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