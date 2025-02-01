Căutare termeni
BT7670/15
Muchii ascuţite, efort minim
Cu lamele metalice cu ascuţire automată şi tehnologia BeardSense ale aparatului de tuns lat, vei obţine un finisaj clar şi uniform, fără efort. În plus, colectorul de păr inovator reduce mizeria pentru mai puţine bătăi de cap pe măsură ce te tunzi.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Stilizarea bărbii cu colector de păr
Lamele metalice cu autoascuţire oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă când tunzi, şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.
Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 de setări de lungime în trepte de 0,2 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.
Inovatorul nostru colector de păr captează până la 80% din firele de păr tunse*, pentru un tuns cu mai puține bătăi de cap.
Cu tehnologia BeardSense, aparatul nostru de tuns scanează densitatea bărbii de 125 de ori pe secundă, crescând puterea când acționează în zonele cu păr mai dens, oferindu-ţi puterea potrivită pentru cele mai bune rezultate.
Pieptenii avansaţi Lift & Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru un tuns eficient şi uniform.
Capul de tuns lat premium, complet metalic, te ajută să-ţi tunzi și conturezi barba, obţinând un finisaj clar şi curat.
Dispozitivul ataşabil de tuns pentru detalii, cu designul său îngust, oferă un nivel suplimentar de definiţie pentru detalii, ajutându-te să-ţi modelezi mai uşor şi cu precizie lookul.
Pieptenii specializați incluşi în pachet te ajută să obţii de ambele părţi ale feţei aspectul pierdut pentru barbă, aspectul de barbă gradual mai mare.
Deoarece aparatul de tuns este 100 lavabil, îl poţi pur şi simplu clăti la robinet şi pleca, pentru îngrijire simplificată.
Mânerul profilat cu model Fine Line 360 face dispozitivul uşor de ţinut şi manevrat, oferindu-ţi confortul şi controlul de care ai nevoie pentru a obține aspectul dorit.
Suportul permite încărcarea şi depozitarea comodă pentru dispozitivul tău, astfel încât să fie gata de utilizare atunci când doreşti.
Bateria noastră durabilă cu litiu oferă până la 120 de minute de funcţionare, pentru un tuns cu performant şi fără întreruperi. Totodată, ai opţiunea de încărcare rapidă de 5 minute**.
Indicatorul luminos îţi oferă informaţii complete despre starea bateriei, cum ar fi când este încărcată complet, asigurându-te că eşti întotdeauna pregătit pentru următoarea sesiune de îngrijire.
Husa de călătorie îţi menţine dispozitivul şi toate accesoriile de care ai nevoie depozitate într-un singur loc, făcând rutina de îngrijire una mai organizată, indiferent că e în deplasare sau acasă.
