Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
BT5780/15
Precizie maximă cu efort minim
Precizie totală, fără efort. Cu lame metalice cu ascuţire automată şi un colector de păr inovator, aparatul nostru de tuns se ascute, simplificând experienţa ta de îngrijire. În plus, tehnologia BeardSense creşte puterea exact atunci când ai nevoie.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Stilizarea bărbii cu colector de păr
total
recurring payment
Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă în timp ce te tunzi şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.
Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 setări de lungime în trepte de 0,2 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.
Inovatorul nostru colector de păr prinde până la 80% din firele de păr tunse*, dându-ţi mai puţine bătăi de cap atunci când îţi tunzi barba.
Cu tehnologia BeardSense, aparatul nostru de tuns scanează densitatea bărbii de 125 de ori pe secundă, crescând puterea în zonele cu păr mai dens, oferindu-ţi puterea potrivită pentru cele mai bune rezultate.
Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru o tundere eficientă şi uniformă.
Deoarece aparatul de tuns este 100% lavabil, îl poţi pur şi simplu clăti sub robinet, pentru îngrijire simplificată.
Mânerul profilat cu model Fine Line 360 face dispozitivul uşor de ţinut şi manevrat, oferindu-ţi confortul şi controlul de care ai nevoie pentru a obţine aspectul dorit.
Suportul oferă încărcare şi depozitare comodă pentru dispozitivul tău, astfel încât să fie gata de utilizare atunci când doreşti.
Bateria noastră durabilă cu litiu oferă până la 100 de minute de funcţionare, pentru un tuns cu putere şi fără întreruperi. Totodată, ai opţiunea de încărcare rapidă de 5 minute**.
Indicatorul luminos îţi oferă informaţii complete despre starea bateriei, cum ar fi când este încărcată complet, asigurându-te că eşti întotdeauna pregătit pentru următoarea sesiune de îngrijire.
Accesorii
Alimentare
Design
Service
Uşor de utilizat
Cuprins
Instrumente de stilizare
Piepteni
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.