      Beard Trimmer 5000 Series Stilizarea bărbii cu colector de păr

      BT5780/15

      Precizie maximă cu efort minim

      Precizie totală, fără efort. Cu lame metalice cu ascuţire automată şi un colector de păr inovator, aparatul nostru de tuns se ascute, simplificând experienţa ta de îngrijire. În plus, tehnologia BeardSense creşte puterea exact atunci când ai nevoie.

      Beard Trimmer 5000 Series Stilizarea bărbii cu colector de păr

      Beard Trimmer 5000 Series
      Beard Trimmer 5000 Series

      Stilizarea bărbii cu colector de păr

      Precizie maximă cu efort minim

      Pentru o barbă precisă şi mai puţină mizerie

      • Lame integral din metal
      • Trepte de precizie de 0,2 mm
      • Tehnologie BeardSense
      • Colector de păr
      • Timp de funcţionare de până la 100 de minute
      Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

      Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

      Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă în timp ce te tunzi şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.

      Aranjează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

      Aranjează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

      Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 setări de lungime în trepte de 0,2 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.

      Conceput pentru a colecta părul în timp ce te tunzi

      Conceput pentru a colecta părul în timp ce te tunzi

      Inovatorul nostru colector de păr prinde până la 80% din firele de păr tunse*, dându-ţi mai puţine bătăi de cap atunci când îţi tunzi barba.

      Tundere puternică, chiar şi pe cele mai solicitante bărbi

      Tundere puternică, chiar şi pe cele mai solicitante bărbi

      Cu tehnologia BeardSense, aparatul nostru de tuns scanează densitatea bărbii de 125 de ori pe secundă, crescând puterea în zonele cu păr mai dens, oferindu-ţi puterea potrivită pentru cele mai bune rezultate.

      Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

      Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

      Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru o tundere eficientă şi uniformă.

      Simplifică-ţi rutina graţie curăţării uşoare

      Simplifică-ţi rutina graţie curăţării uşoare

      Deoarece aparatul de tuns este 100% lavabil, îl poţi pur şi simplu clăti sub robinet, pentru îngrijire simplificată.

      Pentru mai mult control şi confort în timpul tunderii

      Pentru mai mult control şi confort în timpul tunderii

      Mânerul profilat cu model Fine Line 360 face dispozitivul uşor de ţinut şi manevrat, oferindu-ţi confortul şi controlul de care ai nevoie pentru a obţine aspectul dorit.

      Încărcare şi depozitare comodă.

      Încărcare şi depozitare comodă.

      Suportul oferă încărcare şi depozitare comodă pentru dispozitivul tău, astfel încât să fie gata de utilizare atunci când doreşti.

      Performanţă puternică de fiecare dată, de la început până la sfârşit

      Performanţă puternică de fiecare dată, de la început până la sfârşit

      Bateria noastră durabilă cu litiu oferă până la 100 de minute de funcţionare, pentru un tuns cu putere şi fără întreruperi. Totodată, ai opţiunea de încărcare rapidă de 5 minute**.

      Fii informat de fiecare dată când te tunzi

      Fii informat de fiecare dată când te tunzi

      Indicatorul luminos îţi oferă informaţii complete despre starea bateriei, cum ar fi când este încărcată complet, asigurându-te că eşti întotdeauna pregătit pentru următoarea sesiune de îngrijire.

      Specificaţii tehnice

      • Accesorii

        Confort
        • Colector de păr
        • Perie de curăţare
        • USB-A (fără adaptor inclus)
        • Suport de încărcare
        Deplasare şi depozitare
        Husă moale

      • Alimentare

        Tip baterie
        Li-ion
        Durată de funcţionare
        100 minute
        Încărcare
        • 1 oră
        • Încărcare rapidă în 5 min.
        • Încărcare USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Stare baterie
        Indicator încărcare
        Utilizare
        Fără fir

      • Design

        Finisaj
        Negru intens
        Mâner
        Mâner ergonomic

      • Service

        Garanţie
        Până la 5 ani***

      • Uşor de utilizat

        Nu necesită întreţinere
        Nu este necesar ulei de lamă
        Rezistenţă la apă
        Umed şi uscat

      • Cuprins

        Zonă a corpului
        Barbă
        Accesorii specializate
        6
        Setări de lungime
        0,4 – 20 mm
        Trepte de precizie
        40
        Soluţie
        Tundere
        Tehnologii
        BeardSense

      • Instrumente de stilizare

        Lamă pentru tuns
        Lame metalice cu auto-ascuţire

      • Piepteni

        Barbă
        • Scurt 0,4-10 mm
        • Lung 10,4-20 mm

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

