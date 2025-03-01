Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă în timp ce te tunzi şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.