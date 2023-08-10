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Producție oprită

Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns barba

BT5522/15

4.6
| (229) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Precizie avansată
Aparatul de tuns barba Philips 5500 este un aparat premium de tuns barba care taie şi părul. Conceput pentru o tundere uniformă din orice unghi, cu 40 de lungimi reglabile. Lame din oţel DualCut şi durată de funcţionare de 120 de minute cu bateria litiu-ion.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Control suprem pentru barbă şi păr

Precizie avansată

  • Setări de precizie de 0,2 mm

  • Lame metalice cu auto-ascuţire

  • Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 h

  • Sistem Lift & Trim PRO

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Barba scurtă nu are nicio şansă. Sistemul Lift&Trim Pro prinde toate firele de păr lipite de piele şi le ridică la lame pentru a le tăia precis, fiind totodată un aparat de tuns ideal şi pentru bărbile lungi.

Lame cu ascuţire automată pentru întreţinere zero

Lame cu ascuţire automată pentru întreţinere zero

Adecvate chiar şi pentru părul cel mai gros, lamele cu tăiş dublu garantează contururi precise şi tundere superioară de fiecare dată. Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de schimb.

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Taie exact la lungimea dorită. Doar roteşte butonul de precizie la una dintre cele 40 de setări de lungime între 0,4 şi 10 mm, în trepte de 0,2 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

229

Recenzii

94%

recomandă acest produs

10/08/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte eficient

Foarte bun! Silentios, gama de reglaje foarte potrivite atat pentru par cat si pentru barba.

Avantaje

Silentios, trepte de reglaj bine etajate

Dezavantaje

N-am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

25/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Simplu si eficient

Usor de utilizat, eficient, produs de calitate. Raportul calitate pret mi se pare echitabil

Avantaje

Mentionate mai sus

Dezavantaje

N am observat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

30/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte adecvat pentru taierea si toaletarea barbii

Sistemul de calibrare a lungimii firului extrem de eficae avand ca rezultat taierea uniforma si aspect bun al barbii. Este silentios si durata incarcarii arhisuficienta pentru sedinte relaxante. Oricum are si posibilitatea de a folosi firul de alimentare. Tipul de acumulator este unul care asigura cicluri de incarcare fara memorie ceea ce mareste durata de viata si fiabilitatea. Concluzia este ca am gasit un excelent continuator pentru vechiul meu Philips care si-a facut la vremea lui treaba foarte bine.

Avantaje

Cele prezentate in recenzie

Dezavantaje

Usoara problema la curatarea cu pertia a parului (nu sunt amator de spalare dupa utilizare).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Faţă de predecesorul său Philips