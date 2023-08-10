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Producție oprită
Setări de precizie de 0,2 mm
Lame metalice cu auto-ascuţire
Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 h
Sistem Lift & Trim PRO
Barba scurtă nu are nicio şansă. Sistemul Lift&Trim Pro prinde toate firele de păr lipite de piele şi le ridică la lame pentru a le tăia precis, fiind totodată un aparat de tuns ideal şi pentru bărbile lungi.
Adecvate chiar şi pentru părul cel mai gros, lamele cu tăiş dublu garantează contururi precise şi tundere superioară de fiecare dată. Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de schimb.
Taie exact la lungimea dorită. Doar roteşte butonul de precizie la una dintre cele 40 de setări de lungime între 0,4 şi 10 mm, în trepte de 0,2 mm.
4.6
din 5
229
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Dorunu
10/08/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte eficient
Foarte bun! Silentios, gama de reglaje foarte potrivite atat pentru par cat si pentru barba.
Avantaje
Silentios, trepte de reglaj bine etajate
Dezavantaje
N-am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Doctoru’
25/03/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Simplu si eficient
Usor de utilizat, eficient, produs de calitate. Raportul calitate pret mi se pare echitabil
Avantaje
Mentionate mai sus
Dezavantaje
N am observat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Tegei
30/09/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte adecvat pentru taierea si toaletarea barbii
Sistemul de calibrare a lungimii firului extrem de eficae avand ca rezultat taierea uniforma si aspect bun al barbii. Este silentios si durata incarcarii arhisuficienta pentru sedinte relaxante. Oricum are si posibilitatea de a folosi firul de alimentare. Tipul de acumulator este unul care asigura cicluri de incarcare fara memorie ceea ce mareste durata de viata si fiabilitatea. Concluzia este ca am gasit un excelent continuator pentru vechiul meu Philips care si-a facut la vremea lui treaba foarte bine.
Avantaje
Cele prezentate in recenzie
Dezavantaje
Usoara problema la curatarea cu pertia a parului (nu sunt amator de spalare dupa utilizare).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Faţă de predecesorul său Philips