Concepute pentru îngrijire confortabilă şi eficientă

Lamele cu autoascuţire și dinţi rotunjiţi sunt concepute pentru a fi delicate cu pielea, pentru un tuns mai confortabil, rămânând la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt uşor de curăţat.