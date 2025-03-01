Căutare termeni

    Tundere rapidă şi precisă

      Beard Trimmer 3000 Series Îngrijirea bărbii cu lame rotunjite

      BT3617/15

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Tundere rapidă şi precisă

      Viteză şi confort de fiecare dată. Vârfurile noastre rotunjite oferă o tundere delicată, în timp ce lamele cu ascuţire automată accelerează tunderea, prevenind repetarea trecerilor. În plus, cu 20 de setări de lungime, vei obţine precizia exactă dorită.

      Vezi toate beneficiile

      Beard Trimmer 3000 Series Îngrijirea bărbii cu lame rotunjite

      Acest produs
      Beard Trimmer 3000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 3000 Series

      Îngrijirea bărbii cu lame rotunjite

      total

      recurring payment

      Tundere rapidă şi precisă

      Pentru rezultate uniforme şi delicate

      • Lame cu dinţi rotunjiţi
      • 20 de setări de lungime
      • Trepte de precizie de 0,5 mm
      • 100% rezistent la apă
      • Timp de funcţionare de până la 60 de minute
      Concepute pentru îngrijire confortabilă şi eficientă

      Concepute pentru îngrijire confortabilă şi eficientă

      Lamele cu autoascuţire și dinţi rotunjiţi sunt concepute pentru a fi delicate cu pielea, pentru un tuns mai confortabil, rămânând la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt uşor de curăţat.

      Modelează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

      Modelează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

      Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 20 de setări de lungime în trepte de 0,5 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.

      Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

      Tundere eficientă şi uniformă, pentru aspectul ideal

      Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru un tuns uniform și eficient.

      Simplifică-ţi rutina datorită curăţării uşoare

      Simplifică-ţi rutina datorită curăţării uşoare

      Deoarece aparatul de tuns este 100% lavabil, îl poţi pur şi simplu clăti la robinet şi pleca, pentru îngrijire simplificată.

      Pentru mai mult control şi confort atunci când tunzi

      Pentru mai mult control şi confort atunci când tunzi

      Mânerul profilat cu model Fine Line 360 face dispozitivul uşor de ţinut şi manevrat, oferindu-ţi confortul şi controlul de care ai nevoie pentru a obține aspectul dorit.

      Performanţă puternică de fiecare dată, de la început până la sfârşit

      Performanţă puternică de fiecare dată, de la început până la sfârşit

      Bateria noastră durabilă cu litiu oferă până la 60 de minute, pentru un tuns performant şi continuu.

      Fii informat de fiecare dată când te tunzi

      Fii informat de fiecare dată când te tunzi

      Indicatorul luminos îţi oferă informaţii complete despre starea bateriei, cum ar fi când este încărcată complet, asigurându-te că eşti întotdeauna pregătit pentru următoarea sesiune de îngrijire.

      Specificaţii tehnice

      • Accesorii

        Confort
        • USB-A (fără adaptor inclus)
        • Perie de curăţare

      • Alimentare

        Tip baterie
        Li-ion
        Durată de funcţionare
        60 min
        Încărcare
        • 4 de ore
        • Încărcare USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Stare baterie
        Indicator încărcare
        Utilizare
        Fără fir

      • Design

        Finisaj
        Ardezie închis
        Mâner
        Mâner ergonomic

      • Service

        Garanţie
        Până la 5 ani*

      • Uşor de utilizat

        Nu necesită întreţinere
        Nu este necesar ulei de lamă
        Rezistenţă la apă
        Umed şi uscat

      • Cuprins

        Zonă a corpului
        Barbă
        Accesorii specializate
        2
        Setări de lungime
        0,5-10 mm
        Trepte de precizie
        20
        Soluţie
        Tundere

      • Instrumente de stilizare

        Lamă pentru tuns
        Lame cu ascuţire automată

      • Piepteni

        Barbă
        Scurt 0,5-10 mm

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

