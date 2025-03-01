Căutare termeni
BT3617/15
Tundere rapidă şi precisă
Viteză şi confort de fiecare dată. Vârfurile noastre rotunjite oferă o tundere delicată, în timp ce lamele cu ascuţire automată accelerează tunderea, prevenind repetarea trecerilor. În plus, cu 20 de setări de lungime, vei obţine precizia exactă dorită.Vezi toate beneficiile
Îngrijirea bărbii cu lame rotunjite
Lamele cu autoascuţire și dinţi rotunjiţi sunt concepute pentru a fi delicate cu pielea, pentru un tuns mai confortabil, rămânând la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt uşor de curăţat.
Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 20 de setări de lungime în trepte de 0,5 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.
Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru un tuns uniform și eficient.
Deoarece aparatul de tuns este 100% lavabil, îl poţi pur şi simplu clăti la robinet şi pleca, pentru îngrijire simplificată.
Mânerul profilat cu model Fine Line 360 face dispozitivul uşor de ţinut şi manevrat, oferindu-ţi confortul şi controlul de care ai nevoie pentru a obține aspectul dorit.
Bateria noastră durabilă cu litiu oferă până la 60 de minute, pentru un tuns performant şi continuu.
Indicatorul luminos îţi oferă informaţii complete despre starea bateriei, cum ar fi când este încărcată complet, asigurându-te că eşti întotdeauna pregătit pentru următoarea sesiune de îngrijire.
