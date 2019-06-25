Produs testat in Campania de testare produse Philips. Ma bucur ca am reusit sa ma numar printre norocoasele care au primit acest produs pentru a fi testat. Imi place foarte mult desing-ul acestui epilator. Un avantaj foarte mare,cel putin pentru mine este reprezentat de faptul ca este mai putin dureros decat epilatorul meu mai vechi si mult mai silentios(care este tot Philips). La capitolul epilat se descurca destul de bine,doar ca mai trebuie insistat pe firele mai mici. Am incercat si accesoriile pentru fata si zone mai delicate care sunt foarte ok si elimina repede parul iar durerea este mai suportabila. Accesoriile pentru tundere si radere la fel foarte bune,mai ales pentru cine vrea sa scape rapid de parul nedorit fara durere si fara vreo iritatie dupa folosire. La capitolul epilare umeda cat si uscata isi face treaba si nu am vazut vreo diferenta intre ele,doar ca eu prefer sa il ultilizez pe pielea uscata.Ledul aparatului ajuta mult pentru ca poti vedea si firele mici.Ca si autonomie a baterie, ai timp sa te epilezi complet fara sa mai fie nevoie sa incarci inca o data epilatorul. Dupa epilare, mai raman cateva fire mici,in schimb dupa folosirea accesoriilor de radere pielea ramane foarte fina. Ca si timp de epilare,aparatul este destul de rapid in vreo jumatate de ora m-am epilat complet. De curatat se curata foarte usor si rapid cu periuta prevazuta de aparat cat si prin desfacerea accesoriilor si curatarea lor.