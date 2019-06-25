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  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
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  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici

Producție oprită

Satinelle AdvancedEpilator umed şi uscat

BRE630/00

4.6
| (45) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
Mânerul în formă de S te ajută să controlezi aparatul pe toată suprafaţa corpului. Cel mai lat capăt cu discuri ceramice epilează aproape de piele, pentru a prinde chiar şi firele subţiri, pentru rezultate rapide şi de durată. Utilizare uscată sau umedă cu 5 accesorii, pentru rutină de înfrumuseţare personalizată.
Vezi toate beneficiile

Uşor de manevrat, pentru rezultate de durată şi fără efort

Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici

  • Pentru picioare, corp şi faţă

  • 5 accesorii

  • Fără fir şi reîncărcabilă

  • Mâner în formă de S

Mâner în formă de S pentru manevrare uşoară pe toate zonele corpului

Mânerul ergonomic este uşor de ţinut şi manevrat pentru control maxim şi acoperire optimă a tuturor zonelor corpului.

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Capul de epilare este unic deoarece este fabricat dintr-un material ceramic dur, care prinde ferm firele de păr. Nici măcar firele subţiri nu vor aluneca.

Cap de epilare extralat

Cap de epilare extralat

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

45

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2

25/06/2019

România

România

Foarte multumita!

Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

07/05/2019

România

România

Este foarte bun

Este foarte bun.Recomand acest produs.Se utilizeaza cu usurinta si rezultate foarte bune.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Am achizitionat recent epilatorul Philips si sint foarte multumita de aceasta. Manerul in forma S face foarte usoara utilizarea aparatului,fata de vechiul epilator achizitionat in urma cu foarte multi ani. Lumina face vizibile si cele mai mici fire de par, iar aparatul reuseste sa smulga foarte bine firicelele pe care aproape ca nici nu le observi cu ochiul liber si fara lumina lui. Sunt multumita si de durata de viata a bateriei, eu reusesc sa ma epilez de 2 ori dintr-o incarcare: lung, inghinal+axila. Singurul dezavantaj, cel putin peste mine,este ca daca ai fire de par mai lungi epilatorul refuza sa le smulga. Pur si simplu merge mai departe, le ignora.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

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