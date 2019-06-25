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Producție oprită
Pentru picioare, corp şi faţă
5 accesorii
Fără fir şi reîncărcabilă
Mâner în formă de S
Mânerul ergonomic este uşor de ţinut şi manevrat pentru control maxim şi acoperire optimă a tuturor zonelor corpului.
Capul de epilare este unic deoarece este fabricat dintr-un material ceramic dur, care prinde ferm firele de păr. Nici măcar firele subţiri nu vor aluneca.
Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.
4.6
din 5
45
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Lora75
25/06/2019
România
Foarte multumita!
Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Miha77
07/05/2019
România
Este foarte bun
Este foarte bun.Recomand acest produs.Se utilizeaza cu usurinta si rezultate foarte bune.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Arabela88
07/05/2019
România
Foarte multumita
Am achizitionat recent epilatorul Philips si sint foarte multumita de aceasta. Manerul in forma S face foarte usoara utilizarea aparatului,fata de vechiul epilator achizitionat in urma cu foarte multi ani. Lumina face vizibile si cele mai mici fire de par, iar aparatul reuseste sa smulga foarte bine firicelele pe care aproape ca nici nu le observi cu ochiul liber si fara lumina lui. Sunt multumita si de durata de viata a bateriei, eu reusesc sa ma epilez de 2 ori dintr-o incarcare: lung, inghinal+axila. Singurul dezavantaj, cel putin peste mine,este ca daca ai fire de par mai lungi epilatorul refuza sa le smulga. Pur si simplu merge mai departe, le ignora.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat