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Producție oprită

Bodygroom 7000 BG7020/15 Showerproof body groomer

BG7020/15

4.2
| (35) Recenzii | 81% recomandă acest produs
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4.2

din 5

35

Recenzii

81%

recomandă acest produs

3

21/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.

Avantaje

Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

30/11/2024

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!

Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!

Avantaje

Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!

Dezavantaje

Nu are!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

31/10/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este perfect pentru ce am eu nevoie

Bateria tine mult, se incarca rapid, nu m am taiat de cand il folosesc si este foarte safe, il recomand la pretul cu care l am luat de 480 RON.

Avantaje

Bateria tine mult, Se incarca rapid, Nu taie, Este comod si usor de folosit, constructie solida si bine de tinut in mana.

Dezavantaje

Nimic pana acum.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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