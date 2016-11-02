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  • Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit
  • Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit
  • Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit
  • Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit

Bodygroom replacement foilFolie de schimb

TT2000/43

4.2
| (63) Recenzii | 82% recomandă acest produs
Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit
Cap de bărbierit de rezervă TT2000/51 pentru aparatele de bărbierit Philips Bodygroom seriile 3000, 5000 şi 7000
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Pentru rezultate optime, schimbă folia la fiecare 12 luni

Folie de schimb pentru tundere şi bărbierit

  • Pentru BodyGroom seria S3000

  • Pentru BodyGroom seria S5000

  • Pentru BodyGroom seria S7000

  • Pentru Click&Style (S500/700)

100% rezistent la apă pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

100% rezistent la apă pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

100 % rezistent la apă pentru utilizare şi curăţare uşoare.

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai confortabilă îngrijire corporală

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai confortabilă îngrijire corporală

Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea în timpul raderii. Lamele bidirecţionale taie firele de păr mai lungi, care sunt rase de folie pentru un rezultat mai precis.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

63

Recenzii

82%

recomandă acest produs

02/11/2016

România

România

bun

îl folosesc de aproximativ 6 ani. de când a fost scos pe piață este un aparat puternic care nu agață(nu ciupește în zonele sensibile) marele minus este bateria care se termină repede. era bună și o conectare directă la alimentator. îl recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

14/09/2016

România

România

Cumpărător verificat

Este un produs foarte bun

Este un produs foarte bun, sunt multumit de el pana in acest moment

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

11/12/2025

Magyarország

Magyarország

A termék nagyon jó

Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!

Avantaje

Kiváló termék.

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

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