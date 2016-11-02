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Pentru BodyGroom seria S3000
Pentru BodyGroom seria S5000
Pentru BodyGroom seria S7000
Pentru Click&Style (S500/700)
100 % rezistent la apă pentru utilizare şi curăţare uşoare.
Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea în timpul raderii. Lamele bidirecţionale taie firele de păr mai lungi, care sunt rase de folie pentru un rezultat mai precis.
4.2
din 5
63
Recenzii
82%
recomandă acest produs
resole
02/11/2016
România
bun
îl folosesc de aproximativ 6 ani. de când a fost scos pe piață este un aparat puternic care nu agață(nu ciupește în zonele sensibile) marele minus este bateria care se termină repede. era bună și o conectare directă la alimentator. îl recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă
Pretender
14/09/2016
România
Cumpărător verificat
Este un produs foarte bun
Este un produs foarte bun, sunt multumit de el pana in acest moment
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă
Opihun
11/12/2025
Magyarország
A termék nagyon jó
Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!
Avantaje
Kiváló termék.
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita