ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală

Producție oprită

Bodygroom series 3000Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

BG3010/15

4.4
| (336) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
Aparatul din seria 3000 este conceput să acţioneze prin firele de păr, fără a renunţa la confortul pielii. Foloseşte aparatul de ras delicat cu pielea cu tehnologie 2D de urmărire a conturului sau te poţi tunde ataşând pieptenele pentru o lungime a părului de 3 mm.
Vezi toate beneficiile

Urmărirea conturului 2D cu tehnologie Skin Protect

Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală

  • 1 pieptene cu ataşare prin clic, 3 mm

  • Aparat de ras 2D cu urmărirea conturului

  • 50 min utilizare fără fir

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.

Trimmer bidirecţional şi pieptene pentru tuns în toate direcţiile

Trimmer bidirecţional şi pieptene pentru tuns în toate direcţiile

Taie părul care creşte în orice direcţie utilizând aparatul de tuns bidirecţional şi pieptenele de 3 mm. Pentru părul mai gros, se recomandă tunderea în prealabil.

Aparat de îngrijire corporală 100% rezistent la apă

Aparat de îngrijire corporală 100% rezistent la apă

Aparatul tău de îngrijire corporală cu utilizare umedă şi uscată este complet rezistent la apă, astfel că îl poţi folosi la duş sau în afara acestuia şi poţi curăţa uşor aparatul de îngrijire. Pentru rezultate optime, foloseşte-l pe păr uscat înainte de duş.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

336

Recenzii

90%

recomandă acest produs

11/06/2026

România

România

Achiziție noua

Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

21/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul mai mult decât ok

Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea

Avantaje

Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză

Dezavantaje

Nu am găsit încă, să vedem în timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Da , foarte bun !!!

Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.

Avantaje

Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips