Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
1 pieptene cu ataşare prin clic, 3 mm
Aparat de ras 2D cu urmărirea conturului
50 min utilizare fără fir
Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.
Taie părul care creşte în orice direcţie utilizând aparatul de tuns bidirecţional şi pieptenele de 3 mm. Pentru părul mai gros, se recomandă tunderea în prealabil.
Aparatul tău de îngrijire corporală cu utilizare umedă şi uscată este complet rezistent la apă, astfel că îl poţi folosi la duş sau în afara acestuia şi poţi curăţa uşor aparatul de îngrijire. Pentru rezultate optime, foloseşte-l pe păr uscat înainte de duş.
4.4
din 5
336
Recenzii
90%
recomandă acest produs
NeroAlba
11/06/2026
România
Achiziție noua
Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
UCraiova
21/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul mai mult decât ok
Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea
Avantaje
Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză
Dezavantaje
Nu am găsit încă, să vedem în timp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
04/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Da , foarte bun !!!
Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.
Avantaje
Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.
Dezavantaje
Nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă