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Producție oprită
Sistem pentru confortul pielii
1 pieptene cu ataşare prin clic, 3 mm
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 8 h
Proiectat pentru siguranţă şi confort pentru axile, piept şi abdomen, spate şi umeri, zona inghinală şi picioare. Sistemul de confort pentru piele preia şi tunde fire de păr de diferite lungimi, fără a necesita mai multe instrumente sau contactul pielii cu margini ascuţite. Aparatele de tuns bidirecţionale taie fire de păr mai lungi, care sunt eliminate de folie pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul pentru confortul pielii dispune de o folie hipoalergenică şi de vârfuri rotunjite, pentru a-ţi proteja pielea în timpul raderii.
1 pieptene inclus pentru tuns natural, la 3 mm. Ataşează pieptenele pe sistemul de radere pentru a tunde firele de păr la o lungime fixă de 3 mm. Poţi utiliza sistemul de radere fără pieptene, pentru un ras mai precis. Pentru firele de păr mai groase, se recomandă tunderea în prealabil cu pieptenele.
4.4
din 5
336
Recenzii
90%
recomandă acest produs
NeroAlba
11/06/2026
România
Achiziție noua
Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
UCraiova
21/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul mai mult decât ok
Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea
Avantaje
Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză
Dezavantaje
Nu am găsit încă, să vedem în timp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
04/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Da , foarte bun !!!
Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.
Avantaje
Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.
Dezavantaje
Nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă