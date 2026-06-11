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  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
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  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil
  • Tuns precis, ras confortabil

Producție oprită

Bodygroom series 3000Aparat îngrijire corp rezistent la apă

BG2024/15

4.4
| (336) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Tuns precis, ras confortabil
Aparatul din seria 3000 este conceput să acţioneze prin firele de păr, fără a renunţa la confortul pielii. Te poţi rade cu sistemul de confort pentru piele sau te poţi tunde cu pieptenele cu lungimea de 3 mm inclus.
Vezi toate beneficiile

Peste tot sub linia gâtului

Tuns precis, ras confortabil

  • Sistem pentru confortul pielii

  • 1 pieptene cu ataşare prin clic, 3 mm

  • Utilizare fără fir 50 min/încărcare 8 h

Tunde sau rade cu încredere toate zonele corpului

Tunde sau rade cu încredere toate zonele corpului

Proiectat pentru siguranţă şi confort pentru axile, piept şi abdomen, spate şi umeri, zona inghinală şi picioare. Sistemul de confort pentru piele preia şi tunde fire de păr de diferite lungimi, fără a necesita mai multe instrumente sau contactul pielii cu margini ascuţite. Aparatele de tuns bidirecţionale taie fire de păr mai lungi, care sunt eliminate de folie pentru un bărbierit mai precis.

Vârfuri rotunjite şi folii hipoalergenice pentru confortul pielii

Vârfuri rotunjite şi folii hipoalergenice pentru confortul pielii

Sistemul pentru confortul pielii dispune de o folie hipoalergenică şi de vârfuri rotunjite, pentru a-ţi proteja pielea în timpul raderii.

Include un pieptene de 3 mm pentru un tuns precis

Include un pieptene de 3 mm pentru un tuns precis

1 pieptene inclus pentru tuns natural, la 3 mm. Ataşează pieptenele pe sistemul de radere pentru a tunde firele de păr la o lungime fixă de 3 mm. Poţi utiliza sistemul de radere fără pieptene, pentru un ras mai precis. Pentru firele de păr mai groase, se recomandă tunderea în prealabil cu pieptenele.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

336

Recenzii

90%

recomandă acest produs

11/06/2026

România

România

Achiziție noua

Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

21/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul mai mult decât ok

Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea

Avantaje

Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză

Dezavantaje

Nu am găsit încă, să vedem în timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Da , foarte bun !!!

Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.

Avantaje

Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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